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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023

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استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت، بمختلف الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية تداولا نحو 2255 جنيها للبيع و2275 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 2577 جنيها للبيع و2600 جنيه للشراء
سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1933 جنيها للبيع و1950 جنيها للشراء
ووصل سعر الجرام من  عيار 14 نحو 1503 جنيهات للبيع و1517 جنيها للشراء.

ووصلت أوقية الذهب نحو 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء
سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء
ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 18.2 ألف جنيه للشراء.

اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم كيلو الذهب محلات الصاغة الجنيه الذهب