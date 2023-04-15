خالد يوسف لـ«البوابة نيوز»: أسعدني كثيرًا اتصال النجمة الكبيرة نجاة الصغير

كشف المخرج خالد يوسف من خلال حواره مع «البوابة نيوز» مدى إعجابه بردود الأفعال والحفاوة التي تمت في استقبال عمله سواء قامات مصر الكبرى أو الأصدقاء أو المشاهدين أو آلاف الرسائل.

وقال «يوسف»: “الحفاوة التي تمت في استقبال عملي سواء قامات مصر الكبرى أو الأصدقاء أو الناس العادية أو آلاف الرسائل التي وصلتني، لم تحدث في أكبر وأقوى نجاحاتي حتى الآن، وأسعدني كثيرًا مقال للكاتب الكبير فاروق جويدة في جريدة الأهرام، كما أبهرني وأسعدني كثيرًا اتصال النجمة الكبيرة نجاة الصغير، وأنا ممتن لهؤلاء الكبار وبالرأي العام وبحجم الحب والود الذي أراه في عيون الناس المارة في الشوارع”.