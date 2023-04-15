خالد يوسف لـ«البوابة نيوز»: سره الباتع شارك فيه 60 نجمًا ولم أقصد ذلك

كشف المخرج خالد يوسف من خلال حواره مع «البوابة نيوز» أن مسلسل "سره الباتع" شارك فيه كوكبة من النجوم 60 نجمًا ونجمة وعن سبب اشتراك أكبر عدد من النجوم في عمل درامي واحد.

وقال «يوسف»: لم أقصد هذا إطلاقا لكني بكل تأكيد أسعدني وجود كل نجم اشتغل في هذا العمل. عندما كنت أقوم بالتحضير وبدأت أفرغ الشخصيات كنت أري أن هذه الشخصية تصلح لهذا النجم أو ذاك مع أن الدور صغير فقررت أن أعرض الأدوار عليهم ولهم القرار إلا أنهم جميعا وافقوا فور قراءتهم أو عرضي الدور عليهم.

وتابع : لم أكن متعمدا جمع هذه الكوكبة التي حدثت بالعمل إلا أنها شرف كبير لي وفخر وأنا أعتز بهذا، ومثال على ذلك كلمت صديقي الفنان ماجد المصري وقولت له عايزك في مشهدين معايا في عمل درامي وافق على الفور دون أن يقرأ وفكرني بفيلم كلمني شكرا كانوا أيضا مشهدين لكنهم مؤثران جدا في العمل.

وأردف: “أيضًا مشهدي ماجد المصري مؤثرين جدا في سره الباتع وهكذا كانت اختيارات نجوم العمل وكل اللي تم التواصل معاهم وافقوا ولقيتهم معايا في سره الباتع ما يقرب من 60 نجما ونجمة من كبار النجوم وهذا شرف عظيم لي”.