أسرة المعزول تنفي محاولة نجله أسامة إنهاء حياته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي ادعاءات محاولة انتحار أسامة نجل المعزول بمركز إصلاح وتأهيل بدر.

وكان مصدر أمني قد نفى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر أن تلك القناة سبق لها الإدعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل مما يؤكد اختلاقها تلك الادعاءات فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها فى التأثير على الرأي العام والانقسامات داخل صفوفها.