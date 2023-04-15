ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أسرة المعزول تنفي محاولة نجله أسامة إنهاء حياته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي ادعاءات محاولة انتحار أسامة نجل المعزول بمركز إصلاح وتأهيل بدر.

وكان مصدر أمني قد نفى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر أن تلك القناة سبق لها الإدعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل مما يؤكد اختلاقها تلك الادعاءات فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها فى التأثير على الرأي العام والانقسامات داخل صفوفها.

الرئيس المعزول محمد مرسي مصدر أمني مركز إصلاح وتأهيل بدر محاولة إنتحار أسامة نجل المعزول محمد مرسي أسامة محمد مرسي