«تعليم السويس» تختتم الدورة الرمضانية للمدارس.. صور 

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالسويس، الدورة الرمضانية لكرة القدم، التي نظمتها منذ بداية شهر رمضان كريم، على ملاعب عدد من المدارس، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتفعيل دورة رمضانية لطلاب وطالبات مدارس السويس.

سلم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، كأس المراكز الأولى والثانية طلاب مدارس الجهاد الخاصة بالمرحلة الإعدادية ومدرسة الصناعات الميكانيكية بالمرحلة الثانوية.

فيما حصلت طالبات مدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات على المركز الأول فى الدورة الرمضانية لكرة السلة التي أقيمت بين عدد من المدارس.

ومن جانبه قال ياسر عمارة، أن الدورة كانت تقام بالتوازي على خمسة ملاعب دراسية مقسمة على أحياء محافظة السويس الخمس، مؤكدًا على أن نسبة المشاركة فى جميع فعاليات الدورة كانت غير متوقعة ورفعت الحالة المعنوية لدى أبنائنا الطلاب وعبر عن سعادتهم من تنظيم تلك الدورات.

وأشار أن نجاح الدورة الرمضانية والتى تقام لأول مرة عكست ما أكده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في كلمته الشهيرة على أرض السويس الباسلة: "بأننا اليوم نستطيع أن نقول بأن المدرسة قد عادت إلى وضعها الطبيعي".



وقال أن تنظيم هذه الفعاليات تأتي تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محاربة ظاهرة الألعاب الإلكترونية التي باتت تمثل خطرًا يهدد أمن وسلامه أطفالنا وأبناؤنا تلاميذ وطلاب الصفوف الدراسية المختلفة.

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