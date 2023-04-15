نيقولا معوض عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية

يُشارك نيقولا معوض كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 13 من مهرجان مالمو للسينما العربية والمقرر إقامته في الفترة ما بين 28 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

تأتي مشاركة نيقولا معوض في المهرجان بعد إطلاق فيلمه العالمي الأميركي His Only Son في دور العرض الأميركية والعالمية ليحصل على ردود أفعال نقدية واسعة على مستوى النقاد والجماهير، ويستمر في حصد الإيرادات التي تجاوزت 11 مليون دولار أميركي حتى الآن، ومن خلال الفيلم يُعتبر نيقولا أول ممثل لبناني يلعب دور بطولة رئيسية في فيلم هوليودي، ، ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم سارة سيد، دانيال داسيلفا، إيان ماسكوفتز، وهو من سيناريو إخراج ديفيد هيلينج.

وقد انطلق مؤخرًا لنيقولا معوض مسلسل الثمن ليتصدر تريند منصة شاهد وينال إشادة جماهيرية، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، والذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي.

ويقوم نيقولا معوض بشخصية كرم، ويُشاركه في بطولة المسلسل النجوم باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.

وكان نيقولا معوض قد حظي بموسم مميز خلال 2022، حيث شارك بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان، وشاركه في بطولة الفيلم النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم .