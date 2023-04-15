سمية الخشاب عن «كليوباترا»: لو حضارتنا وسياحتنا راحت مش هيبقي في مستقبل أصلا

السبت 15/أبريل/2023 - 01:35 ص

قالت الفنانة سمية الخشاب: ‏«على قد ما بحب بلدي على قد ما خايفه على الأجيال الجاية عشان لو تاريخنا اللي معندناش غيره وحضارتنا وسياحتنا راحت مش هيبقي في مستقبل أصلا» .

وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل: ولو فيلم كليوباترا عدي مرور الكرام بكرا هتطلع منصة قوية زي دي بفيلم تاني فيه الملك رمسيس من كينيا.

وكان قد دشن عدد من النشطاء عريضة على موقع Change.org للمطالبة بإلغاء عرض فيلم الملكة كليوباترا المزمع إذاعته على منصة شهيرة الشهر المقبل معتبرين أنه يزور التاريخ.

وقال مدشنو العريضة: هذا الالتماس مقدم من الشعب المصري للشعب المصري! وأضافوا: المركزية الأفريقية هي علم زائف يزعم أن الحضارة المصرية أهلها إفريقي .

واعتبر مدشنو العريضة أن ذلك سرقة للتاريخ المصري.

وحذر القائمون على العريضة أن رواد المركزية الأفريقية يقومون باستخدام مقالات كاذبة لا أدلة لها وأشاروا إلى أن القائمين على تبني المركزية الأفريقية مازالوا يحاولون تزوير التاريخ.

وأكد القائمون على العريضة أن كليوباترا ولدت في الإسكندرية من سلالة البطالمة أي أن أصلها يوناني ولم تكن سوداء .

مضيفين أن هذا ليس بأي حال من الأحوال ضد السود لكن دعوة للاستيقاظ للحفاظ على تاريخ المصريين واليونانيين.

وأوضح القائمون على العريضة أن مصر لم تكن سوداء ولم تكن بيضاء أبدًا لكن مصر هي مصر فقط مؤكدين أن هناك العديد من الحضارات الأفريقية السوداء العظيمة لكن مصر ليست واحدة منهم . واختتمت العريضة بالقول: أوقفوا تزوير التاريخ .