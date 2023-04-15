البرلمان الجزائري: التنسيق مع واشنطن من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أكد المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) على ضرورة التنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وفد برلماني من المجلس الشعبي الجزائري مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، على هامش مشاركته في المنتدى البرلماني العالمي، المقام في واشنطن.

وذكر المجلس في بيان، يوم الجمعة أن الوفد البرلماني الجزائري التقى بآنا موريس رئيس دائرة الشؤون العالمية والمسؤولة عن إدارة استراتيجية مكافحة التمويلات المهددة للأمن القومي وكذلك حماية النظام المالي الدولي من المعاملات غير الشرعية.

وأضاف أنه تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة تبادل والخبرات في ذات المجال، إلى جانب سبل تفعيل اتفاقية التعاون حول مكافحة الفساد، والإسراع في تنفيذ إجراءات استرجاع الأموال المهربة إلى الأراضي الأمريكية، وفق اتفاق التعاون في هذا المجال.