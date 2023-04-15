الاتحاد السكندري يعلن استمرار تجميد المستحقات رغم الفوز على سموحة

أعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن رضاه عن نتيجة مباراة فريق الكرة أمام سموحة، خلال دربي الثغر، في الدوري الممتاز.

وصرح رئيس نادي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة عقب لقاء سموحة قائلاً :«بالرغم الفوز على سموحة بنتيجة كبيرة".

فاز فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، على حساب نظيره سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، بينهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٥ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد السكندري، مابولولو، في الدقيقة رقم ٦، لينتهي الشوط الأول بتقدم زعيم الثغر على حساب الموج الأزرق في دربي الثغر.

وسجل مابولولو الهدف الثاني، في الدقيقة رقم ٨١، وسجل محمد عصام هدف سموحة في الدقيقة رقم ٩٠، ليعود أحمد عادل ميسي في الدقيقة رقم ٩٣ ويسجل لفريق الاتحاد السكندري ، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب سموحة .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم ٣٩ في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة رقم ٣١ في المركز التاسع بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.