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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عقد نائب وزير الدفاع الجنرال ألكسندر فومين، اجتماعا في موسكو مع سكرتيرة وزارة الدفاع في الهند، نيفيديتا فيرما، بحثا فيه التعاون العسكري التقني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين يوم الجمعة أن" الطرفين تبادلا وجهات النظر في المجالات الحالية للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني، وأكدا على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية".

كما تمت الإشارة إلى أن الاجتماع عقد في أجواء دافئة وودية في الإطار التقليدي للعلاقات الروسية الهندية.

روسيا الهند بحث التعاون العسكري التقني