بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الـ24 من رمضان 2023

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة الرابعة والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهرك يارحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا يا تواب تب علينا يا عاتق كل تائب من النار، اللهم اقبل اعتقنا من النار، مننا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بسم الله الرحمن الرحيم (قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ عَٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحۡكُمُ بَيۡنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ (46) صدق الله العظيم.

اللهم يا فاطر الخليفة وعالم السر واجعلنا، اللهم احكم بعدلك بيننا فيما يختلف فيه مع خلقك فأنت الحكم العدل البار الصمد، بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَوۡ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ (47)) صدق الله العظيم، اللهم اجعلنا نعمل عملا صالحا يفتدينا من عذاب النار، اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وزكاتنا واشفينا بشفاء طيب لكل أمراضنا،اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم شهدائنا السائرون على حمايتنا وأمننا وتأمين بلادنا مصر، بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَدَا لَهُمۡ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ (48) فَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلۡنَٰهُ نِعۡمَةٗ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمِۢۚ بَلۡ هِيَ فِتۡنَةٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (49))صدق الله العظيم.

اللهم اغفر لنا ما اكتسبنا من سيئات، اللهم تجاوز عنا مما حاق بنا من ما كنا نستهين به، اللهم ما آتنا من علم فمنك رزقا طيبا نشكرك عليه، اللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين فنجنا من غرورنا بأنفسنا وارزقنا التواضع والعفو يا رب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عما يصفون إنا كنا من الظالمين، اللهم ارحمنا من زلات ألسنتنا ومن شرور أنفسنا وتب علينا واعتقنا من النار فأنت أرحم الراحمين يا الله تعاليت عما يصفون، اللهم صلى وسلم وبارك على آدم ونوح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وإدريس وشيثا ويونس وذا النون وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم (قَدۡ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَمَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ (50) صدق الله العظيم.

اللهم إن نعمك علينا هى سبب راحتنا فى الدنيا والآخرة، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم حسّن أخلاقنا ومعاملاتنا واهدى أولادنا إلى حسن الخلق والبر بنا يارب، اللهم اقبل دعائنا، اللهم نور قلوبنا بحبك وحب الخير واكفنا شر أنفسنا وشر نفوس الإنس والجن ونعوذ بك من الشيطان الرجيم يا الله يا جامع الناس يوم القيامة أجمعوا بالعمل الصالح واعتقنا من النار وارزقنا ليلة القدر يارب، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذاءها وثرواتها وثرواتها من كل شرور التطرف والإرهاب والفساد يارب، اللهم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك يارب.