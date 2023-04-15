فرج عامر: نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة سيئة جدًا

أعرب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حزنه، بعد الخسارة التي تلقاها فريق الكرة الأول أمام الاتحاد السكندري، خلال دربي الثغر في الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» قائلاً :«الاتحاد السكندري هزم سموحة ١/٣ في مباراتهما في الدوري العام هذا المساء، نتيجة سيئة جدًا لسموحة لم أكن أتوقعها ولم أكن أتمناها ولكنها إرادة الله وأكيد سوف نتدارك ذلك بأسرع وقت أتوقعه بالرغم من أن الاتحاد السكندري، يملك فريق به أفراد كثيرين مميزين، لكن هذا هو حال كرة القدم، أعتقد أننا كانت أخطائنا بالجملة».