أَغْلَقَت البورصة المغربية، أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.08 %، عند 10.470 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.39 % ليستقر عند 840،48 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.25 % بمجموع 792،28 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.29 % بمجموع 9.580 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 62 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع طفيف
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أَغْلَقَت البورصة المغربية، أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.08 %، عند 10.470 نقطة.
أَغْلَقَت البورصة المغربية، أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.08 %، عند 10.470 نقطة.