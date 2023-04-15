ألمانيا تعلن سحبها جميع قواتها من مالي في غضون سنة

أعلنت ألمانيا اعتزامها سحب جميع قواتها من مالي في غضون 9 أشهر إلى 12 شهرًا، مع الحفاظ على بقاء المساعدات التنموية التي تقدمها لمالي.



وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة للوحدة الألمانية بمدينة "غاو" المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي "إن انخراط بلاده في مالي" لم يعد ممكنا من الناحية العملية منذ أشهر"، مشددا على أنه "لم يفشل، لكن الظروف هي التي أفشلته".

وأوضح أن الأمر لا يتعلق برحيل عائلة من 5 أفراد في شاحنة، وإنما بعملية عسكرية لوجستية لا تنفذ كيفما اتفق، وتتطلب من 9 أشهر إلى 12 شهرًا حسب الظروف".