إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

السبت 15/أبريل/2023 - 02:31 ص

أُصيب العشرات من الفلسطينيين مساء أمس الجمعة، بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت في الضفة الغربية، تنديدًا بالاستيطان وجدار الفصل العنصري.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 60 فلسطينيًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، بعد قمع قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية، لمسيرة في قرية بيت دجن بمدينة نابلس منددة بالاستيطان.

وفي ذات السياق، أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، وهي من ضمن المسيرات الأسبوعية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.

وفي مدينة القدس، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم الجمعة ثمانية فلسطينيين، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.