وزير الخارجية البحريني يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي

السبت 15/أبريل/2023 - 06:00 ص

التقى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في السعودية يوم أمس الجمعة، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وفرص توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود إحلال السلام والازدهار بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.