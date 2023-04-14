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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مابولولو رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ٣-١ في دربي الثغر

مابولولو يفوز بجائزة
مابولولو يفوز بجائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري و سموحة
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أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز مابولولو، ببجائزة افضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري و سموحة في الدوري الممتاز.

فاز فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، على حساب نظيره سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٥ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد السكندري، مابولولو، في الدقيقة رقم ٦، لينتهي الشوط الأول بتقدم زعيم الثغر على حساب الموج الأزرق في دربي الثغر.
وسجل مابولولو الهدف الثاني، في الدقيقة رقم ٨١، وسجل محمد عصام هدف سموحة في الدقيقة رقم ٩٠، ليعود أحمد عادل ميسي في الدقيقة رقم ٩٣ ويسجل لفريق الاتحاد السكندري ، ليتنهي اللقاء بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب سموحة .

بهذة النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم ٣٩ في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة رقم ٣١ في المركز التاسع بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

مابولولو جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري و سموحة الاتحاد السكندري سموحة الدوري الممتاز