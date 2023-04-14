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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة فى "دموة" و"محلة الدمنة".. صور

جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة
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قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة بجولة مرورية تفقد خلالها  مركز طب الأسرة فى دموة بإدارة دكرنس الصحية إلى جانب مركز طب الأسرة بمحلة الدمنة وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل .

تابع وكيل الوزارة سير العمل بالمركزين واطمأن على تفعيل كافة المبادرات الرئاسية بهما من فحص سمعيات وأمراض مزمنة، وصحة المرأة، وصحة الأم والجنين والإعتلال الكلوي وغيرها. 

كما راجع السجلات الطبية للتأكد من تدوين كافة البيانات بطريقة سليمة، للاطمئنان على  مدى كفاءة الفريق الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بالحضور.

في نهاية زيارته أشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية وشكر جميع العاملين وتمني لهم التوفيق واستمرار العمل بنفس الكفاءة  لضمان وصول الخدمة  كاملة للمواطنين.

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الدقهلية المبادرات الرئاسية صحة الام والجنين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين