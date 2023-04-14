الهلال يواصل السقوط ويخسر من الباطن متذيل الدوري السعودي

تلقى فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، هزيمة من مضيفه الباطن بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وحرم الباطن، نظيره الهلال من تذوق طعم الفوز، الغائب منذ جولتين بالدوري السعودي، حيث خسر زعيم آسيا من الشباب بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الطائي بهدفين لمثلهما، ليواصل الأزرق السقوط للمباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة.

كان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت أبرز الفرص التهديفية، إلغاء حكم اللقاء هدف للنيجيري إيجالو مهاجم الهلال بداعي التسلل، فيما أبعد ناصر الدوسري لاعب الهلال كرة خطيرة كانت في طريقها للمرمى.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، رينزو لوبيز في الدقيقة 47، ليفوز أصحاب الأرض بنقاط المباراة الثلاثة، ليصنع بريقًا من الأمل في محاولة فريقه بالهروب من مراكز الهبوط، حيث يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري السعودي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة، محتلًا بها المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي)، ليبتعد نسبيًا عن المنافسة على اللقب، فيما رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.