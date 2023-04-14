تحذير أممي من تعرض مئات الآلاف من النازحين في تشاد للجوع

حذرت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن النقص الحاد في التمويل الإنساني سيتسبب في تعريض مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين داخليا في تشاد للجوع في الأشهر المقبلة.

وقال بيير هونورات، مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تشاد، إنه مع دخول البلاد في موسم مقفر يمكن أن تتوقف المساعدات الغذائية فيه تمامًا- وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

يذكر أن تشاد محاطة ببلدان تعاني من أزمات وتستضيف حوالي 600 ألف لاجئ من السودان والنيجر والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى. وتعد أحد أكبر أعباء القضايا في إفريقيا. وقال هونورات: "استمر العدد في الارتفاع مع الصراع الأخير في السودان. وهناك 300 ألف شخص آخر بحاجة إلى المساعدة من التشاديين النازحين داخليًا.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بعد الفرار من الصراع والعنف، يواجه اللاجئون والنازحون داخليًا والمجتمعات المضيفة لهم تزايدًا في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والآثار المدمرة لتغير المناخ. وفي النصف الثاني من عام 2022، شهدت البلاد أكبر فيضانات مدمرة منذ 30 عامًا.

وأشار هونورات إلى أنه في العام الماضي، لم يتلق حوالي 90 في المائة من اللاجئين في تشاد مساعدة غذائية كافية، وكان لابد من خفض الحصص الغذائية إلى النصف.

وحذر من أن (عام 2023)، هو عام آخر صعب للغاية، حيث لا نملك على الإطلاق أي تمويل من مايو فصاعدًا للاجئين والنازحين".

وقد خفض برنامج الأغذية العالمي بالفعل دعمه في أبريل، ولن يتمكن إلا من خدمة ما يزيد قليلًا عن 270 ألف لاجئ هذا الشهر.

ولتجنب توقف المساعدات الغذائية بشكل كامل و"وضع الغذاء على طاولة جميع السكان المتضررين من الأزمة" في تشاد، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى تمويل إضافي قدره 142.7 مليون دولار للأشهر الستة القادمة.

وفي حديثه عن الحلول طويلة المدى للأزمة، بما في ذلك التدخلات الإنمائية، سلط هونورات الضوء على مشروع جديد يديره برنامج الأغذية العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الزراعة التشادية، لتعزيز التمكين والاعتماد على الذات بين النازحين من خلال تمكينهم من أن يصبحوا مزارعين والعيش على خراج الأرض.

وقال: "لقد قمنا للتو بإعادة تأهيل 1600 هكتار من الأراضي والتي أنتجت بالفعل 2900 طن من الغذاء"، مشددًا على أن العائد على الاستثمار من العملية "رائع"، والأهم من ذلك أن 16 قرية الآن لم تعد بحاجة إلى المساعدة.

ومضى هونورات ليؤكد أنه خلال 33 عامًا في برنامج الأغذية العالمي، نادرًا ما كان يرى مشروعات التنمية على أنها "صلبة" كما هو الحال في تشاد، وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لصالح اللاجئين، بما في ذلك العمل الجاري بشأن قانون جديد للجوء، والتي يجب أن يتم الانتهاء منه قريبًا.