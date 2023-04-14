حملة لإزالة تجمع كميات كبيرة من الرمال على الطريق الأوسط بسيناء

قام مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء بإزالة تجمع كميات كبيرة من الرمال على الطريق الأوسط بغداد/ الإسماعيلية بوسط سيناء بطول الطريق والتى كادت أن تلغى معالم الطريق وأودى إلى الكثير من حوادث الطرق وأمرئيس مدينة الحسنة الإدارات المختصة بالتحرك السريع لمسح الطريق بالكامل بناءاً على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتعليمات من سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة ٠

وتوجه فريق عمل الأزمات بمجلس المدينة لمتابعة الطرق برئاسة أسامه محمود محمد مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بإزاحة ورفع هذة التجمعات من الرمال التى تكونت نتيجة التقلبات المناخية خلال الأيام الماضية ونشاط لحركة الرياح مما أدى تكون بعض الكثبان الرملية على الطرق والتى تؤدى إلى إعاقة الحركة على الطرق أمام المارة والتى تؤدى إلى اندثار الطرق وضياع معالمها.

وحرصا على سلامة جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة تم تمشيط الطريق بالكامل ورفع أى تجمعات للرمال ونقلها بعيدا عن الطريق وفى إتجاه معاكس للرياح و جارى العمل منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وجارى العمل غدا لاستكمال مسح الطريق بالكامل أمام قرية الحمه والمشبه و الختمية حتى قرية الجفجافة بطول الطريق المتجه الإسماعيلية/ العوجة

وأكد رئيس المركز والمدينة على الإدارة المختصة بضرورة المتابعة بصفة مستمرة لجميع الطرق ورصد أى ظاهرة حرصاً على سلامة الجميع خاصة خلال هذه الفترة والتى تتعرض فيها البلاد للتغيرات المناخية.