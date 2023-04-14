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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يقهر فاركو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بالفوز على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز. 

سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي  في الدقيقة 20، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 45 و علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. 

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فاركو في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ26 من الدوري .

جاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالأتي:

حراس المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول _ ياسر ابراهيم _ محمود متولي _ محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي _ اليو ديانج _ قندوسي  _ كريستو _ حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

الأهلي وفاركو الدوري الممتاز محمد شريف