السفارة الفنلندية في روسيا تتلقى 3 طرود مشبوهة

تلقت السفارة الفنلندية في روسيا 3 طرود مشبوهة، تحتوي علي مسحوق أبيض مجهول وقامت بتسليمها لوزارة الخارجية الروسية بانتظار النتائج، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن السفارة الفنلندية توجهت إلى الوزارة بشأن تلقيها الطرود المشبوهة يوم أمس الخميس.

وكانت الطرود موجهة إلى الملحق العسكري للسفارة الفنلندية ومساعديه. وبعد فتح طرد واحد تم العثور على مسحوق أبيض مجهول بداخله. ولم يتم فتح الطردين الآخرين بعد ذلك.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية الى انه تم تسليم كل الطرود للأجهزة الأمنية الروسية، متابعة أنه سيتم إبلاغ السفارة الفنلندية بنتائج دراستها.