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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتقدم على فاركو بهدفين في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما علي فاركو بهدفين باللقاء الذي يجمعها حاليا على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز. 

سجل محمود متولي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 20، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وسجل أحمد قندوسي هدف ثاني للأهلي من تسديدة قوية في الدقيقة 40 ولكن الحكم الغاها بعد الرجوع لتقنية الفار

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فاركو في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ26 من الدوري .

جاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالأتي:

حراس المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول _ ياسر ابراهيم _ محمود متولي _ محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي _ اليو ديانج _ قندوسي  _ كريستو _ حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يمتلك فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة. 

الأهلي وفاركو الدوري الممتاز أحمد قندوسي