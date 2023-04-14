الكولومبي أوسوريو المدير الفنى الجديد للزمالك "عاشق للتدوير"

دخلت القلعة البيضاء تحت رئاسة مرتضى منصور فى مرحلة جديدة على الصعيد الفنى بعد استلام المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم..

وطالب رئيس نادي الزمالك الجماهير بمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة والوقوف خلف الجهاز الفني الجديد بقيادة أوسوريو.

وقال مرتضى منصور: "يا جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

الكولومبى استخدم 66 لاعبا فى 52 مباراة مع المكسيك

بحسب تقارير صحفية يفضل أوسوريو الاعتماد على اللاعبين خارج مراكزهم، في بعض الأوقات أشرك قلب دفاع في مركزالظهير من أجل زيادة التأمين الدفاعي وضمان وجود مدافع ثالث في الجهة العكسية خلال العرضيات.

ويعتمد المدرب على قوام أساسي لكنه يفضل المداورة بين البقية وفي تجربته مع منتخب المكسيك استخدم المدرب 66 لاعبا في 52 مباراة.

وسبق وقال أوسوريو "لا بد لي من القول إن التناوب والميل لدي لمنح الجميع فرصة جاءا من السير فيرجسون".

ويسير المدرب الكولومبي وفقا لعدة قواعد مهمة فى تدريبه حيث سبق وقال "يجب أن نكون فريقا تنافسيا للغاية، وأن نستقبل أقل عدد من الكرات الثابتة ، وأيضا رجاء لا تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول."

أوسوريو من مواليد 8 يونيو 1961 ويبلغ من العمر (62 عاما) وولد في سانتا روزا دي كابال في كولومبيا، جميع تجاربه التدريبية كانت على مستوى قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء البداية حيث عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001.

وتعد أبرز محطاته التدريبية، في نيو يورك ريد بولز الأمريكي في 2007، وساو باولو البرازيلي في 2015 إلى جانب قيادة منتخب المكسيك وباراجواي

وحصل خلال مسيرته التدريبية على 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي، ويميل لطريقة لعب 4-3-3 ومن أبرز من تدرب تحت قيادته الحارس المكسيكي الشهير جيليريمي أوتشوا والبرازيلي ألكساندر باتو.