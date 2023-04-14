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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: الأعلى للاستثمار يؤثر في مستقبل الاقتصاد

محمد عادل حسني ،
محمد عادل حسني ، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين
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قال محمد عادل حسني ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له اثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري خاصةً وأن المجلس تحت قيادة السيد الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.
وأكد أن ظهور المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافى الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل علي تحويل الفرص الاستثمارية إلي واقع ملموس.

وقال حسني ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته التي يستحقها بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالمي.

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