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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع ضحايا الهجوم الجوي العسكري في ميانمار إلى 171 قتيلًا

ميانمار
ميانمار
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إرتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الجوي الذي شنه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على بلدة في منطقة ساجينج بوسط البلاد إلى 171 قتيلًا.

وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم، الجمعة، أن من بين الضحايا 38 طفلًا و24 سيدة، بينما يتلقى 53 شخصًا العلاج بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة في الهجوم.

وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أقر بشن غارات جوية محدودة في منطقة ساجينج، بعد تلقي بلاغ من السكان المحليين بشأن إقامة مراسم افتتاح مكتب جديد لقوة الدفاع الشعبي المناهضة للمجلس العسكري، ولم يذكر المجلس عدد القتلى، لكنه أصر على أن الجيش حاول تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.

ضحايا العسكري ميانمار