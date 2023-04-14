كوكا يسجل هدفًا في خسارة ألانيا سبور من أنطاليا بالدوري التركي

سجل النجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف ألانيا سبور، هدفًا في المباراة التي خسرها فريقه من مضيفه أنطاليا سبور، والتي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

وتواجد كوكا في التشكيل الأساسي لألانيا، وشارك في المباراة حتى الدقيقة 90 حينما استبدل بزميله إيرينتشان يارديمتشي.

وأحرز أحمد حسن كوكا هدف فريقه الوحيد في اللقاء في الدقيقة 21 حيث قص شريط أهداف المواجهة، التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح أصحاب الأرض.

ولكن جاء الرد سريعًا من أنطاليا، بهدف التعادل في الدقيقة 27 بواسطة دوجوكان سينيك، ثم تقدم الحسن نداو في الدقيقة 39، قبل أن يسجل بيرتوج ييلدريم الهدف الثالث في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء، حالة طرد في الدقيقة 82، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أوموت جونيس.

وبهذا الهدف الذي سجله كوكا، كسر مهاجم المنتخب الوطني صيامه التهديفي مع ألانيا سبور بعد غياب 8 مباريات في الدوري التركي بلا تسجيل.

ووصل أحمد حسن كوكا بهذا الهدف، إلى هدفه العاشر هذا الموسم مع ألانيا سبور في مختلف المسابقات، كما خاض مباراته رقم 22 في الدوري التركي، وسجل هدفه التاسع في المسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري التركي، متساويًا مع ألانيا سبور الذي تجمد رصيده بالخسارة عند 32 نقطة ولكنه هبط إلى المركز الثاني عشر بسبب فارق الأهداف.