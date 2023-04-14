رئيس هيئة الرعاية الصحية يكرم الفائزين فى الدورة الرمضانية .. صور

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حفل ختام وتوزيع جوائز وكأس وميداليات النسخة الثانية من الدورة الرمضانية لكرة القدم بالهيئة 2023، والتي أطلقتها الهيئة منذ بداية شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شركة إيفا فارما للأدوية.

وشهد الدكتور أحمد السبكي، منافسات المباريات النهائية للدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم بالهيئة، والتي أسفرت عن فوز فريق "الأمل" بالمركز الأول، وفريق "النجوم" بالمركز الثاني، إضافة إلى فوز فريق "الصحة" بالمركز الثالث"، كما قام السبكي بتكريم الفائزين من خلال تسليم كأس الدورة والميداليات والجوائز العينية إلى أعضاء الفرق المشاركة بالدورة الرمضانية في نهاية الحفل.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة الترفيهية والرياضية والإجتماعية للعاملين بالهيئة، والفروع التابعة لها، ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من قِبل وحدة الدعم المعنوي للعاملين بالهيئة، لافتًا إلى المشاركة الواسعة التي لاقتها الدورة الرمضانية من جانب العاملين، كما ثمَّن الروح الرياضية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة، لإخراج الحدث بهذا الشكل اللائق والمتميز.

وأكد الاهتمام الذي توليه هيئة الرعاية لاستمرار تطوير بيئة العمل بالهيئة، وفروعها، ومنشآتها الصحية، ومنها الحرص على إقامة الأنشطة والفاعليات التي من شأنها الدعم المعنوي للعاملين، مشيرًا إلى أهمية ذلك في تعزيز روح العمل الجماعي، وتوطيد علاقات التواصل والترابط بينهم، وتعزيز سبل التعاون في مختلف الجوانب الإجتماعية، مؤكدًا الانعكاسات الإيجابية لذلك على تعزيز جودة أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، التهنئة إلى جميع المشاركين في الدورة الرمضانية على روح التنافس الرياضي الذي ظهروا عليه، مشيدًا بالتنظيم الجيد والمميز لفعاليات الدورة الرمضانية بمختلف مراحلها، والتي جاءت ضمن حزمة الأنشطة المعنوية للهيئة، والمُضِّي قُدمًا في تنفيذها، للحرص على توفير بيئة عمل ملائمة ومتكاملة، في ضوء التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر، والاهتمام بالاستثمار في القوى البشرية وتطوير بيئة العمل في مسار متوازي مع استراتيجية الدولة لـ "بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة"، سعيًا لزيادة إنتاجية العمل، وتحسين جودة مخرجاته.

وأشار محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، أن الدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم استمرت فعالياتها لمدة 15 يومًا، وتنافس فيها 6 فرق مختلفة بنظام المجموعات، حيث تضم الفرق في تشكيلها مزيج من المدراء والمشرفين والعاملين بمختلف الإدارات المركزية والعامة والوحدات بالهيئة، لافتًا إلى أنه شهدت المنافسات حضورًا هائلًا من العاملين وأُسرهم لمشاهدة المباريات في الدورة الرمضانية.

ولفت، إلى إقامة هذه الدورة الرمضانية للعام الثاني على التوالي، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعمل على إقامة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية والإجتماعية، وغيرها من أنشطة الدعم المعنوي للعاملين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية في زيادة ولائهم وانتمائهم وارتباطهم بالعمل، وتعزيز جودة أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أنه ضم فريق "الأمل"، والذي فاز بالمركز الأول كلًا من "عبدالرحمن سالم، محمد أبوالمجد، أحمد زيدان، إسلام الصياد، أحمد فتحي، محمد صابر، أحمد عبدالجواد، مصطفى غراب"، كما فاز بلقب هداف البطولة "محمد أبوالمجد".

وضم فريق "النجوم"، والذي فاز بالمركز الثاني كلًا من "أشرف زهران، أحمد مازن، محمود عبدالباقي، معاذ العوضي، أحمد شرابي، أحمد خلوصي، أحمد نعمان، محمد العزبي، أحمد سعيد، علي جوهر".

وضم فريق "الصحة"، والذي فاز بالمركز الثالث كلًا من "محمود حسني، إيهاب إبراهيم، محمد علاء، شريف أحمد، ضياء محمد، علي عطية، أحمد عمر، أحمد العزب، مينا وصفي، مصطفى نصار".

فيما شارك بالدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم بالهيئة 2023، فريق "مواهب عمليات الموارد البشرية" والذي ضم كلًا من "أحمد شوقي، أمجد مصطفى، أحمد فتحي، عبدالحميد محمد، محمد سيد، محمد عبدالله، أحمد علي، هادي يوسف، أحمد طاهر، جمال رشوان، هيثم سيد".

وشارك، فريق "الإمداد" والذي ضم كلًا من "محمد جمال، سامر محمد، طارق زهران، ربيع عبدالمنصف، سامح قدري، أسامة محمد، أحمد مصيلحي، إسلام جمعة، محمد سعيد، ياسر عماد".

وشارك فريق "النسور" والذي ضم كلًا من "محمد فؤاد، محمد عاطف، أحمد حسن، عمار ياسر، يحيى فتح الله، رامي حسن، أحمد علي، عبدالرحمن سامح، عمر علي، عصام عبدالحميد، حسام حسب النبي".

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