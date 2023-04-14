اتنعاش حركة السياحة.."بمرسى علم" تشهد أعلى معدلات وصول منذ مطلع العام الجاري

يستقبل مطار مرسى علم الدول 140 رحلة طيران سياحية تقل على متنها قرابة 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا وذلك الأسبوع المقبل حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية احترازية وأمنية مشددة.

كشف خبير سياحي بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 140‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوربية بينهم 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع وهو اعلي معدل وصول رحلات أسبوعيا منذ مطلع العام الجاري.

وأشار إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم لاستقبال حوالي ثلاثون ألف سائح الأسبوع المقبل من 12 دولة أوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا و ورومانيا وفرنسا

مؤكدا ارتفاع معدلات حركة وصول الرحلات الأسبوعية منذ مطلع العام الجاري بعدد 140‪رحلة طيران وهو أعلى معدل رحلات أسبوعيا تشهده مرسى علم.