رئيس غرفة صناعات مواد البناء: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للإصلاح الاقتصادي

قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة وفي توقيت مناسب للبدء في اصلاح القطاع الاقتصادي وبالاخص في الصناعة والزراعة جناحا التنمية في اي اقتصاد متقدم في العالم

وأكد رئيس الغرفة، أهمية تمثيل وزارتي المالية والبترول باعتبارهما عنصرين مؤثرين في الاستثمار والتصدير واللذان يعتمدان بشكل أساسي على قطاعي الصناعة والزراعة.

وشدد عبد الحميد، علي ضرورة أن يكون لوزارتي المالية والبترول الكلمة العليا في تنفيذ ما يصدر من قرارات تخص المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير الذي تم إقراره منذ فترة وأكد على حتمية تفعيل المجلس الاعلى للاستثمار و بشكل سريع وحاسم خاصةً وأن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل والكلام الدبلوماسي في ظل الظروف الراهنة لغلاء الأسعار والتضخم ومشاكل الأسواق.

وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن السياسيات النقدية وسياسات سعر الصرف وحدها لا تكفي ولا تفيد وبالتالي لابد من حزمة سياسات اقتصادية عاجلة بعيدة كليا عن روشتة صندوق النقد الدولي.

وأضاف عبد الحميد ، كما لابد أن تعطي للصناعات كل ما تحتاجه من غاز ومواد بترولية بأسعار تنافسية مع إزالة كل المعوقات من أمامها إذا يعد قطاعي الصناعة والزراعة أهم مورد للعملة الصعبة.

وأشار عبد الحميد ، إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة إذ تكمن مسؤوليتهم المجتمعية في تشغيل العمالة ومصدر رزق يومي لحوالي 66 مليون فرد وبالتالي لابد أن نقف مع الصناعة والزراعة فهما خط الدفاع الأول لمصر والمتعلقة بالأمن القومي مع قطاعي الصحة والتعليم.