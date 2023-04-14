غرفة الفنادق تطبع شعارا جديدا من الرخام والأكليرك

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، عن تصميم وطباعة شعار جديد لها، يتم تعليقه في مكان بارز داخل الفندق وفقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019، بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية HC.

وقالت الغرفة، في خطاب للفنادق اليوم، إنه بناءا على قواعد التصنيف الجديدة، وتقارير لجان المرور المكلفة من جانب وزارة السياحة والآثار، بمراجعة وتطبيق درجة تصنيف الفنادق وفقا لقواعد hc، فإنه سيتم تنفيذ شعار جديد للفنادق الثابتة فئة 3,4,5 نجوم من مادة الرخام، وشعار أخر مختلف لفنادق فئة 1,2 نجمة، والفنادق العائمة من مادة أكليرك.

وأشارت الغرفة، إنه على الفنادق كافة سرعة التقدم بطلب لشراء الشعار الجديد، مرفقا به آخر تقييم صادر للفندق من وزارة السياحة والآثار، مع سداد رسم الشعار الجديد: "2000 جنيه للفنادق 3,4,5 نجوم، و700 جنيه لفنادق النجمة والنجمتين والعائمة"، وذلك في موعد أقصاه 15 مايو المقبل، حتى يتسنى للغرفة التعاقد على التصنيع والتوريد.