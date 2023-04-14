صندوق النقد: معدلات الدين والتضخم الأخطر في إفريقيا

قالت مجموعة صندوق النقد والبنك الدولي فى الاجتماعات السنوية " اجتماعات الربيع"،التي تدار من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن معدلات الدين العام والتضخم تعتبران مصدرا خطرا لما يربو من 22 دولة معظمها إفريقية.



واعتبر تقرير صادر عن مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، إن تلك الموجات التضخمية لم تشهدها الدول منذ عقود سابقة إذ أن معظم أزمة تلك الديون تواجه الدول الإفريقية

وذكرت مجموعة البنك وصندوق النقد الدولي، ان معدلات الدين العام وصلت الى 56% من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا جنوب الصحراء نهاية العام الماضي.



في سياق متصل اقترح خبراء صندوق النقد الدولي، ضرورة لجوء سلطات النقد في مصر لتحرير سعر الصرف الأجنبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري في ظل الظروف الراهنة،نظراً لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد".

