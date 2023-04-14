محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحي بعد أعمال التطوير



قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية، بتفقد "مرسى ناصر السياحي" بحي شرق سوهاج، بعد انتهاء أعمال تطوير المرسي بتكلفة إجمالية بلغت مليون وتسعمائة ألف جنيه، يرافقه أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان.

تضمنت أعمال تطوير مرسي ناصر السياحي ثلاث مراحل بدأت بإنشاء بوابة المرسي، وأعمال الحماية المدنية، ثم أعمال تغيير الأرضيات، وإنشاء أرصفة جانبية، وبردورات، وتنسيق الموقع العام للمرسي، وتطوير البازارات، والكافتريا، ودورات المياه، وحجرات الإدارة، ورفع كفاءة الإنارة، وكذلك استغلال حوائط المرسى لتركيب اللافتات الإعلانية.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المرسي السياحي، موجها بالحفاظ عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح البازارات والكافتريا الموجودة به، وحسن استغلال المرسي.