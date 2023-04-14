تعرف على تشكيل سموحة أمام الاتحاد السكندري في دربي الثغر

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى : عمر صلاح.

خط الدفاع : بركات حجاج – احمد شوشه – محمد سعيد – احمد جمال.

خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو.

خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣١ نقطة، بينما الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.