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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فقه المرأة.. سلامة الصدر

فقه المرأة
فقه المرأة
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تقدم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للرصد و الفتوى بالأزهر الشريف، برنامج " فقه المرأة" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، فيما تتحدث حلقة اليوم عن سلامة الصدر .
يتناول البرنامج الذي يذاع طوال شهر رمضان المعظم، العديد من الفتاوى الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، والتي يجب أن تكون المرأة الصائمة على علم بها، حتى تنال أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامها في هذه الأيام.

فقه المرأة فقه المرأة في رمضان