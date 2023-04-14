فقه المرأة.. سلامة الصدر

تقدم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للرصد و الفتوى بالأزهر الشريف، برنامج " فقه المرأة" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، فيما تتحدث حلقة اليوم عن سلامة الصدر .

يتناول البرنامج الذي يذاع طوال شهر رمضان المعظم، العديد من الفتاوى الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، والتي يجب أن تكون المرأة الصائمة على علم بها، حتى تنال أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامها في هذه الأيام.