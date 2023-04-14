رئيس "COP28" يجتمع مع رئيس وزراء اليابان لبحث سبل التعاون المناخي

عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، اجتماعا مثمرا حول العمل المناخي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع وزراء البيئة والطاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والذي تستضيفه اليابان بمدينة سابورو.



وحسب تغريدة على الحساب الرسمي للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة في دولة الإمارات، شهد الاجتماع بين الجابر ورئيس الوزراء الياباني بحث سبل التعاون المناخي على الصعيد العملي في الفترة التي تسبق انعقاد COP28.



يأتي ذلك بينما تقود اليابان جهودا كبيرة لتحفيز التحول الآسيوي نحو الطاقة النظيفة، في حين تواصل دولة الإمارات دورها الملهم والراسخ في دفع جهود التحول الواقعي نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتسعى اليابان إلى لعب دور مركزي في تمويل التحول نحو أشكال أنظف من الطاقة في آسيا، والتي تمثل ما يقرب من نصف انبعاثات الكربون العالمية.

وتعتمد خطة طوكيو للمناخ، المعروفة باسم GX، على الأمونيا كمصدر طاقة منخفض الكربون إلى جانب الغاز لتقليل الانبعاثات من محطات الطاقة الحالية.

وبالنسبة لليابان الفقيرة بالموارد والبلدان الآسيوية الأخرى التي تعتمد على الفحم لتوليد الطاقة، فإن المادة الكيميائية توفر إمكانية جذابة لاستخدام البنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية قد أعلنت في أغسطس 2021، بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة، وذلك ضمن ثمار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين الصديقين.

كما وقعت الشركات اليابانية اتفاقيات مع مرافق الطاقة في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين لاستبدال بعض الفحم في محطات الطاقة بالأمونيا.