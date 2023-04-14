مجلس مدينة الحسنة بسيناء يستعد لاستقبال إجازة عيد الفطر

عقد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادى اجتماع مصغر اليوم بموظفي ديوان عام مجلس مدينة الحسنة بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.

حيث قدم رئيس المركز والمدينة التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة شهر رمضان المبارك كما أثنى سيادته على الجهود المبذولة من الجميع فى أداء العمل والتفانى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وهو الهدف الأساسى لرئاسة مركز ومدينة الحسنة ٠

كما استعرض رئيس المركز والمدينة الخطة الموضوعة لمتابعة كافة القطاعات الخدمية أثناء فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومراجعة نوبتجية العيد بديوان عام المجلس والتوصيات التى يتم تنفيذها فى هذا الشأن ٠

بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع أول بأول وعلى مدار الساعة فى كافة القطاعات والربط مع جميع القرى

هذا وقد كلف رئيس المدينة إدارة الأزمات بمراجعة كافة المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها للتحرك السريع عند حدوث أى أزمة و السيطره عليها فى اقل وقت ٠

كما كلف رئيس المركز والمدينة إدارة شئون البيئة بمتابعة قطاع النظافة واستعدادها لتكثيف جهودها خلال أيام عيد الفطر المبارك والحفاظ على المستوى المقدم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ٠

كما وجه رئيس المركز والمدينة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل بحب للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين بديوان عام مجلس المدينة والتفانى فى العمل من الرسالة التي نسعى من أجلها وهى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وتسهيل وتيسير سبل الحياة للجميع بتوفير الخدمة.