ديربي الثغر.. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة





أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان.

خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء.

خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود.

خط الهجوم : مابولولو.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة، بينما سموحة في المركز التاسع برصيد ٣١ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.