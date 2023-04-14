محافظ شمال سيناء يتفقد العمل بنادي الهجن استعدادا لاحتفالات العيد القومي

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش، بحضور العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، واللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش ,وعدد من القيادات التنفيذية للوقوف على مستجدات العمل بنادي الهجن استعدادا لاحتفالات العيد القومي, لأقامة مهرجان الهجن عقب عطلة عيد الفطر المبارك .

وأكد المحافظ علي اقامة مهرجان للهجن اعتبارًا من السادس والعشرين من شهر أبريل ولمدة يومين بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومي مشددًا علي تضافر جهود جميع الجهات لنجاح المهرجان ومشيدًا بالجهود المبذولة من مختلف الجهات إستعدادا للمهرجان

وأضاف إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة آن السباق يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية, الرياضية, الثقافية ومعرض للمنتجات السيناوية علي هامش السباق

وخلال جولته، تفقد المحافظ كلا من: صالة كبار الزوار، صالة العرض، المنصة الرئيسية، مدرجات الجمهور، المسرح، المضمار، إلى جانب أنظمة التحكم الرئيسية، والكاميرات، والصوتيات، والتحكيم. .