الصين تجري اختبار اعتراض صواريخ في منتصف المسار من الأرض

أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن إجراء اختبار اعتراض صواريخ في منتصف المسار من الأرض داخل أراضيها مساء اليوم الجمعة وحققت هدف الاختبار المنشود.

وقالت الوزارة في بيان أن الاختبار دفاعي بطبيعته ولا يستهدف أي بلد.

وكانت بكين قد صرحت بأن مناوراتها الجوية والبحرية، التي شكلت محاكاة لحصار تايوان مؤخرا، كانت تهدف لإرسال "تحذير جدي" للسياسيين المحليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة وحلفائهم الأجانب.

وجاءت تلك المناورات الجوية والبحرية واسعة النطاق، والتي استمرت 3 أيام تحت اسم "السيف المتحد" وانتهت الاثنين الماضي، ردا على اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إنج ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وحذرت بكين من خطورة هذا الاجتماع وعواقبه.