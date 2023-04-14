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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل بيراميدز أمام أسوان

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أسوان في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - أوجو صامويل - هشام محمد - محمود دونجا- محمد صادق - إسلام عيسى - دودو الجباس

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