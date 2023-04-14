أماكن توزيع الألبان المدعمة وإصدار شهادات الزواج بالدقهلية خلال إجازة عيد الفطر

أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة بياناً تفصيلياً يتضمن منافذ تويع الألبان الصناعية المدعومة على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على استمرار تقديم خدمات برنامج رعاية الأمومة والطفولة .

ومن جانبه أكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

من جانبها ناشدت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التى خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.

و قالت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن الإدارات التى يتم من خلالها توزيع الألبان هي المنصورة بمركز رعاية طفل أول المنصورة و أجا بمركز رعاية طفل اجا وميت غمر بمركز رعاية طفل ثاني ميت غمر والسنبلاوين بمركز رعاية طفل السنبلاوين وتمي الامديد بتمي الامديد ودكرنس بدموه وبنى عبيد بميت فارس ومنية النصر بمركز رعاية طفل منية النصر والمنزلة بالمركز الحضري والجمالية بمیت مرجا وميت سلسيل بالكفر الجديد والمطرية بمركز طب اسرة العصافرة وشربين بمركز رعاية طفل شربين وبلقاس بمركز طب اسرة الشوامي وطلخا بمركز رعاية طفل طلخا ونبروه ببهوت وجمصة بشومان ومحلة الدمنة بمحلة الدمنة.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي أن صحة الدقهلية حددت المركز الصحي بالمنصورة (رعاية طفل ثان ) لفحص وإصدار شهادات المقبلين على الزواج خلال أجازة عيد الفطر المبارك.