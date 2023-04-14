الدوري السعودي.. تشكيل الهلال لمواجهة الباطن

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الباطن، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويستضيف الباطن على ملعبه، نظيره الهلال، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويديره تحكيميًا فيصل البلوي.

ويأمل زعيم آسيا في هذه المباراة، استعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه الجولتين الماضيتين، أمام الشباب بالخسارة بثلاثية نظيفة، وأمام الطائي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويرغب الأزرق في مواصلة الضغط على ثلاثي القمة بالحصول على نقاط المواجهة كاملة، من أجل الدخول في المنافسة على لقب الدوري السعودي للموسم الجاري 2022-2023.

تشكيل الهلال لمواجهة الباطن بالدوري السعودي

وجاء تشكيل الهلال، كالتالي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الهدهود - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - ناصر الدوسري

خط الوسط: عبدالله عطيف - سلمان الفرج - محمد كنو

وفي الهجوم: لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو - صالح الشهري.

ويحتل الهلال، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 46 نقطة، خلف الشباب ثالث الترتيب بـ50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يعتلي اتحاد جدة القمة وفي رصيده 56 نقطة، فيما يتذيل الباطن جدول الترتيب برصيد 12 نقطة في المركز السادس عشر.