منظمو دورة المرج يطلبون اللعب مع الأهلى وديا قبل نهائى البطولة

تقدمت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية الكبرى المقامة حاليا على ملاعب سيد جلال فى المرج بطلب لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من أجل إقامة مباراة ودية بين فريق 2008 بالأهلي مع الموهوبين الذين تم اختيارهم من الدورة للاختبار بناشئين النادي الأهلي وعددهم ١٥ لاعبا من مواليد 2008 و 15 مواليد .2010

وكانت الدورة الرمضانية بمنطقة المرج بملاعب سيد جلال قد حققت نجاجا باهرا بعد اختيار اللجنة الفنية التابعة للنادي الاهلى 30 لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

واختار الكابتن حمدى أبو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي 30 لاعبا من اللاعبين المشاركين فى دورة المرج بواقع 15 لاعبا من مواليد 2008 و 15 لاعبا مواليد 2010 على أن يتم خضوعهم لاختبار فنية وبدنية بقطاع الناشئين بالاهلى من أجل اختيار افضل العناصر.

وأوضح حمدي ابو راضى أن الدورة شهدت مشاركة عناصر مميزة من اللاعبين الذين تم اختيار افضلهم من أجل خضوعهم للاختبارات فى النادي الأهلي للتعاقد مع افضل العناصر مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الذى تم اختيارهم تلعب فى عدد من الأندية الأخرى وسيتم التفاوض مع انديتهم حال النجاح وتجاوز اختبارات الأهلي.

من جانبه عبر سيد جلال المشرف العام على البطولة سعادته بقرار اللجنة الفنية التابعة للنادي الأهلي مؤكدا أن الهدف الأساسى من الدورة كان هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وأكد سيد جلال أن مصر بها العديد من اللاعبين المميزين فى تلك المراحل السنية ويحتاجون فقط لم يكتشفهم لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من النواب والاعلامين والرياضين

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .