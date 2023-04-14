رامز جلال يتغزل في أسماء جلال: "سمراء الجيل"

وقعت الفنانة أسماء جلال ضحية لبرنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة "ام بى سى مصر".

وسخر رامز جلال من إطلالة الفنانة أسماء جلال فور وصولها البوليفارد بالبرنامج، قائلا: “وتكة الدراما، سمراء الجيل، دي لابسة سويتر سواقين توك توك، إيه الجنازير اللي لابساها في رقبتك يا حبيبة قلبي فرحانة بالبيجاما الجديدة”.

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي ، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر ، واستطاع ان ينافس طيلة شعر رمضان الكريم الذي ضمن قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vil.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل مسلسل الهرشة السابعة وشاركها في البطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.