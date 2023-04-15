تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 15 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من المحتمل أن يؤثر الحصول على عمولة جيدة في صفقة ما على رصيدك المصرفي بشكل إيجابي. قد يضطرك العمل الزائد في المكتب إلى تأجيل بعض الأمور الملحة. قد تحدث بعض التغييرات المثيرة في المنزل بسبب نشاطات ربات البيوت. لا يمكن تجاهل مشاكل الصحة المرتبطة بالكبار في السن. تكون رحلة التسوق ممتعة جدًا إذا كانت برفقة أفراد العائلة. يمكن أن تكون المساعدة الخارجية هي الحل الأفضل لمشكلات الملكية.

برج الثور

تحققت لديك تقدم ملحوظ في حياتك المهنية وتحظى باحترام الآخرين بسبب أدائك المتميز. ربما ترتبط هذه التحسينات بتحسين وضعك المالي. ربما تتخذ قرارًا قويًا للحفاظ على صحتك وتجنب المخاطر الزائدة. قد يدفعك الوضع الأسري إلى الانحياز إلى جانب معين، ولكن يجب التحلي بالحذر في اختيار الأشخاص الذين ترافقهم، حيث أن الآخرين قد لا يتفقون مع قراراتك. من المستحسن تجنب الأماكن المزدحمة وحركة المرور الكثيفة اليوم، حيث من المحتمل حدوث بعض المشاكل. يعد هذا اليوم مميزًا وقد يتحقق ما تتمناه!

برج الجوزاء

اذهب إلى خيارات الاستثمار الأقل ربحًا لتلعب بأمان. من المرجح أن يجد أولئك الذين يخضعون للعلاج تحسنًا ثابتًا. قد يتم إيقافك في العمل لعدم مشاركتك المسؤولية. يمنحك السلام والهدوء في المنزل فرصة للاستمتاع بكل شيء بمفردك. ستكون زيارة وجهة خارج المدينة ممتعة للغاية. قد يذهب البعض منكم لتجديد المنزل وإعادة ضبطه. احكم على الموقف على الصعيد الاجتماعي قبل أن تلتزم بأي التزام.

برج السرطان

يمكن للأشخاص الذين يتقاضون رواتب توقع زيادة أو مكافأة. كل ما تفعله للحفاظ على لياقتك قد لا يكون مناسبًا، لذا أضف روتينًا للتمرين. لا تأخذ أي فرص في العمل لأن فرص اكتشاف الأمر تبدو حقيقية. من المحتمل أن يجعلك شخص ما في العائلة فخورًا. قد لا يكون السفر لمسافات طويلة مريحًا جدًا. قد يتم الانتهاء من شروط الحصول على الممتلكات.

برج الأسد

من المرجح أن تنضج السياسة أو الاستثمار وتعزز رصيدك المصرفي. قد يصبح شخص ما دليلك ويساعدك على تحقيق اللياقة الكاملة. ستظل أجواء المكتب مواتية لفناني الأداء. قد يثير اختلاف الرأي بينك وبين الزوج ويفسد مزاجك. لا يمكن استبعاد إجازة قصيرة للبعض. يشار إلى الاستثمار في العقارات بالنسبة للبعض، والتي قد تثبت نعمة مالية في وقت لاحق. قد يجعلك شيء ما يتم تنظيمه على الجبهة الاجتماعية منخرطًا تمامًا.

برج العذراء

الجبهة المالية تبدو مشجعة للغاية. يمكنك أن تصبح هدفًا لشخص ما في العمل، إذا لم تكن حريصًا. قد يصطف الزوج أو أحد أفراد الأسرة مفاجأة لك اليوم. سيثبت التأمل أنه علاج جيد لمواجهة التوترات العقلية. أولئك الذين يفكرون في إجازة قصيرة قد يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على إجازة على الفور. هناك احتمالية للانتقال إلى منزل جديد أو مدينة جديدة بالنسبة للبعض. أنت على استعداد للاستمتاع بصحبة الشخصيات البارزة.

برج الميزان

من الناحية المالية، يبدو أن هذا يوم رائع، حيث تتلقى جميع مدفوعاتك المستحقة. ستبقيك بعض الخيارات الصحية الجيدة التي تختارها في حالة بدنية جيدة. من المرجح أن يجد الموظفون الجدد بيئة مكان العمل حسب رغبتهم. قد تحتاج الزوجة إلى مساحتها، لذا احترم ذلك. قد تحتاج الرحلة إلى التأجيل. من المتوقع حدوث بعض التأخير في بدء أعمال البناء. من المحتمل أن تصبح مشهورًا على الجبهة الاجتماعية، فقط من خلال البقاء على اتصال مع الآخرين.

برج العقرب

على الجبهة النقدية، يشار إلى الخسارة، لذلك كن حذرًا. قد تحتاج الصحة إلى رعاية. لن يتحقق الطموح الذي تحمله إلا من خلال التواصل الجيد.قد تكون هناك حاجة إلى بعض التعديلات من أجل التعايش المتناغم، خاصة للعروسين. قد يجد المولعون بالسفر أمنيتهم ​​تتحقق. اشرك نفسك بشكل أعمق في مسألة الملكية. ستكون المشاركة في حدث ممتع اليوم.

برج القوس

توفير الاموال، ستوفر من خلال بعض الصفقات الجيدة. من المرجح أن يوجه شخص ما اهتمامك نحو اللياقة البدنية. من المرجح أن يمنحك الإنجاز على الصعيد المهني أو الأكاديمي إحساسًا هائلًا بالرضا. من المرجح أن ترضي أفعالك الزوج أو أحد شيوخ الأسرة. إذا كنت مسافرًا لقضاء عطلة، فمن المرجح أن تضيف الرحلة إلى الإثارة لديك. يمكن أن يتوقع البعض قرارًا إيجابيًا بشأن الملكية.

برج الجدي

قد تقرر الانتظار للحصول على خيارات أفضل لاستثمار أموالك. ضع في اعتبارك الصحة أثناء تناول الطعام بالخارج. من المحتمل أن تترك بصمتك على الجبهة المهنية. يشار إلى إنشاء منزل جديد لبعض ربات البيوت. حافظ على سرعتك تحت السيطرة على الطريق. يجوز اتخاذ القرار بشأن الملكية لصالحك. سيبدأ مشروع جديد في الظهور بشكل واعد.

برج الدلو

من المحتمل أن تعمل على تحسين وضعك المالي. من الممكن اتباع روتين تمرين وسوف يفيدك كثيرًا. أولئك الذين يقتربون من الموعد النهائي لمشروع في العمل قد يحصلون على تمديد.من المرجح أن يتم ترتيب حفل زفاف في الأسرة. قد يلعب الطقس دور الرياضة المفسدة في الرحلة. يمكن توقع أنباء سارة على واجهة الملكية. التطورات الأخيرة على الجبهة الاجتماعية قد تجعلك تغير رأيك في شخص ما.

برج الحوت

قد يُترجم استكشاف بعض السبل إلى كسب فرص على الصعيد المالي. قد تصبح واعيا بالصحة وتبدأ في هز ساقك. إنه يوم ممتاز يعد بتعزيز صورتك على الصعيدين الاجتماعي والمهني. قد تجد صعوبة في تكريس وقت كامل للعائلة بسبب التزامات أخرى. عطلة مليئة بالمرح مع القريبين والعزيزين، في طور الإعداد.