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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام فاركو

الأهلي
الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فاركو في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ26 من الدوري .

جاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالأتي:

حراس المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول _ ياسر ابراهيم _ محمود متولي _ محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي _ اليو ديانج _ قندوسي  _ كريستو _ حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يمتلك فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة. 

الأهلي وفاركو الدوري الممتاز مارسيل كولر