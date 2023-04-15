حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 15 أبريل 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.