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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 15 أبريل 2023

الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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