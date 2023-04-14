الدوري التركي.. كوكا يقود هجوم ألانيا سبور ضد أنطاليا

أعلن أرسون يانال، المدير الفني لفريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أنطاليا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

ويحل ألانيا سبور، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أنطاليا سبور بملعب استاد أنطاليا أتاتورك، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أحمد حسن كوكا، هجوم ألانيا أمام أنطاليا، بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية أمام جيرسون سبور، التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وجاء تشكيل ألانيا سبور لمواجهة أنطاليا سبور، على النحو التالي.

حراسة المرمى: رونارسون

خط الدفاع: بيريرا - باير - راسول - بالكوفيتش

خط الوسط: دومبيا - أكسوي - جيونيس

وفي الهجوم: كاراكا - أحمد حسن كوكا - كافاليريو.

ويتواجد فريق ألانيا سبور، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن فاتح قرة جمرك صاحب المركز التاسع، أما أنطاليا سبور يحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد 29 نقطة.